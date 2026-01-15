Nesreće

TRI OSOBE POVREĐENE U DVE SAOBRAĆAJNE NEZGODE TOKOM NOĆI: Hitna pomoć imala 121 intervenciju u Beogradu

В.Н

15. 01. 2026. u 07:22

SVI povređeni zbrinuti su na licu mesta, a većina njih se žalila na bol u vratu

ТРИ ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ У ДВЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ТОКОМ НОЋИ: Хитна помоћ имала 121 интервенцију у Београду

FOTO: Depositphotos

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe hitne pomoći za Tanjug.


Svi povređeni zbrinuti su na licu mesta, a većina njih se žalila na bol u vratu.

Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 121 intervenciju, od kojih je 14 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i srčani bolesnici.

(Tanjug)

