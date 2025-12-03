DUŠKO ĆE BITI SAHRANJEN DANAS: Vozač kombija podlegao povredama - peta žrtva teške nesreće na putu Irig-Ruma
VOZAČ kombija Duško T. (69) iz Mladenova, podlegao je teškim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći prošle nedelje na putu Irig – Ruma. Ovaj šesdesetdevetogodišnjak je peta žrtve ove strahovite nesreće. On će danas u 13 časova biti sahranjen na mesnom groblju u ovom mestu kod Bačke Palanke.
Meštani Mladeova su se , kako kažu, nadali da će, uprkos teškim povredama uspeti da se izbori, ali na žalost to se nije dogodilo.
- Svi smo i dalje u šoku zbog nezapamćene tragedije koja je zadesila naše mesto – kaže jedna Mladenovčanka. - Jedni drugima, a pre svega porodicama nastradalih, pokušavamo da pružimo podršku u ovim, za njih, najtežim danima, kada su izgubili svoje najmilije.
Nesreća se na pomenutom putu dogodila 27. novembra u ranim jutarnjim satima oko 6.20 sati, na delu puta između Iriga i Rume. Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo udarilo u radnu mašinu.
Istragu o ovoj nesreći vodi Osnovno javno tužilaštvo u Rumi.
