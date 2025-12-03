Nesreće

DUŠKO ĆE BITI SAHRANJEN DANAS: Vozač kombija podlegao povredama - peta žrtva teške nesreće na putu Irig-Ruma

Ljiljana Preradović

03. 12. 2025. u 10:18

VOZAČ kombija Duško T. (69) iz Mladenova, podlegao je teškim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći prošle nedelje na putu Irig – Ruma. Ovaj šesdesetdevetogodišnjak je peta žrtve ove strahovite nesreće. On će danas u 13 časova biti sahranjen na mesnom groblju u ovom mestu kod Bačke Palanke.

ДУШКО ЋЕ БИТИ САХРАЊЕН ДАНАС: Возач комбија подлегао повредама - пета жртва тешке несреће на путу Ириг-Рума

FOTO: Ustupljena fotogradfija

Meštani Mladeova su se , kako kažu, nadali da će, uprkos teškim povredama uspeti da se izbori, ali na žalost to se nije dogodilo.

- Svi smo i dalje u šoku zbog nezapamćene tragedije koja je zadesila naše mesto – kaže jedna Mladenovčanka. - Jedni drugima, a pre svega porodicama nastradalih, pokušavamo da pružimo podršku u ovim, za njih, najtežim danima, kada su izgubili svoje najmilije.

Nesreća se na pomenutom putu dogodila 27. novembra u ranim jutarnjim satima oko 6.20 sati, na delu puta između Iriga i Rume. Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo udarilo u radnu mašinu.

Istragu o ovoj nesreći vodi Osnovno javno tužilaštvo u Rumi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAPŠENJE U PROKUPLJU: Zaplenjeno preko osam kilograma marihuane - Oglasio se Dačić (FOTO)
Hapšenja i istraga

0 0

HAPŠENJE U PROKUPLJU: Zaplenjeno preko osam kilograma marihuane - Oglasio se Dačić (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i Višim javnim tužilaštvom u Prokuplju, uhapsili Č. P. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili više od 8,7 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

03. 12. 2025. u 10:15

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu