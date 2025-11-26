PORODICA POTVRDILA: Ana Radović pred nestanak bila u autu koji je sleteo s puta kod Čačka
AUTOMOBIL koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice.
Za sada nije poznato da li je u automobilu nestala devojka, s obzirom na to da je vozilo ostalo zaglavljeno u kanalu i čekaju se hitne službe da utvrde da li u njima ima osoba.
Kako se saznaje, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe.
Za sada nije poznato da li je Ana Radović (20) bila u vozilu, niti kako je vozilo sletelo sa puta.
Podsećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak devojke Ane Radović sa ovim automobilom.
Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.
Poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo
Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.
- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala - dodaje njen otac.
Kako kaže, iz policije mu je rečeno da na dan njenog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća.
(Blic)
