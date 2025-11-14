Nesreće

NOVOSTI SAZNAJU: U padu aviona poginula jedna osoba

В. Н.

14. 11. 2025. u 19:04

U VAZDUHOPLOVNOJ nesreći koja se dogodila danas popodne poginula je jedna osoba.

Foto: MUP

U blizini Aerodroma Bikovo danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe. Na  teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci, policija i Hitna pomoć. 

Na licu mesta zatečena su dva putnika – jedan je preminuo, dok su drugu osobu sa povredama izvukli iz olupine vatrogasci spasioci i predali medicinskim ekipama.

