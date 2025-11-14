NOVOSTI SAZNAJU: U padu aviona poginula jedna osoba
U VAZDUHOPLOVNOJ nesreći koja se dogodila danas popodne poginula je jedna osoba.
U blizini Aerodroma Bikovo danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe. Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci, policija i Hitna pomoć.
Na licu mesta zatečena su dva putnika – jedan je preminuo, dok su drugu osobu sa povredama izvukli iz olupine vatrogasci spasioci i predali medicinskim ekipama.
