NOVOSTI SAZNAJU: U padu aviona poginula jedna osoba

U VAZDUHOPLOVNOJ nesreći koja se dogodila danas popodne poginula je jedna osoba.

Foto: MUP

U blizini Aerodroma Bikovo danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe. Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci, policija i Hitna pomoć.

Na licu mesta zatečena su dva putnika – jedan je preminuo, dok su drugu osobu sa povredama izvukli iz olupine vatrogasci spasioci i predali medicinskim ekipama.