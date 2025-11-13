TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Pronađeno telo poznatog doktora Dragoslava Jovanovića
DOKTOR Dragoslav Jovanović iz Zaječara, za kojim se tragalo više od nedelju dana, pronađen je danas bez znakova života.
Njegovo telo jutros je izvučeno iz Grliškog jezera, što je potvrdila lokalna policija i nadležni organi.
Doktor Dragoslav Jovanović, poznati lekar i ortoped u penziji, poslednji put je viđen 6. novembra oko 8 časova kod Pošte u Zaječaru. Na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike. Nedugo zatim je viđen u okolini Grliškog jezera, u neposrednoj blizini brane.
Od tog trenutka, porodica, prijatelji i nadležni organi intenzivno su tragali za njim, angažujući i policijske i spasilačke ekipe, uz upotrebu specijalne opreme za pretragu terena i vode.
Nakon sedmodnevne potrage i velikih napora spasilačkih službi, njegovo telo je pronađeno u blizini brane, potvrdivši najgore slutnje njegovih bližnjih.
Detalji okolnosti koje su dovele do njegovog nestanka i smrti još uvek se istražuju, a telo je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
