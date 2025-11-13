TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Pronađeno telo poznatog doktora Dragoslava Jovanovića

DOKTOR Dragoslav Jovanović iz Zaječara, za kojim se tragalo više od nedelju dana, pronađen je danas bez znakova života.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Njegovo telo jutros je izvučeno iz Grliškog jezera, što je potvrdila lokalna policija i nadležni organi.

Doktor Dragoslav Jovanović, poznati lekar i ortoped u penziji, poslednji put je viđen 6. novembra oko 8 časova kod Pošte u Zaječaru. Na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike. Nedugo zatim je viđen u okolini Grliškog jezera, u neposrednoj blizini brane.

Od tog trenutka, porodica, prijatelji i nadležni organi intenzivno su tragali za njim, angažujući i policijske i spasilačke ekipe, uz upotrebu specijalne opreme za pretragu terena i vode.

Nakon sedmodnevne potrage i velikih napora spasilačkih službi, njegovo telo je pronađeno u blizini brane, potvrdivši najgore slutnje njegovih bližnjih.

Detalji okolnosti koje su dovele do njegovog nestanka i smrti još uvek se istražuju, a telo je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

(RadioMagnum)