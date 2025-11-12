NOVOSAĐANIN NA LIMANU VOZIO ČOVEKA NA KROVU AUTOMOBILA: U pojačanoj kontroli saobraćaja policija otkrila 1.487 prekršaja,

NA području Policijske uprave u Novom Sadu, od 8. do 11. novembra, sprovedena je akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, vožnje pod dejstvom alkohola, i/ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

G.Šljivić

Tokom te akcije, policijski službenici Odeljenja saobraćajne policikje otrkili su ukupno 1.487 prekrđaja, među kojima četiri nasilničke vožnje, kao i 137 slučajeva upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok su 563 vozača procesuirana zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.

Za nasilničku vožnju, između ostalih, tereti se dvadesetpetogodišnji Novosađanin koji je 7. novembra, na Limanu, vozio muškarca na krovu svog automobila. Vozač je identifikovan i uz prekršajnu prijavu priveden sudiji za prekršaje u Novom Sadu.

Od 10. do 12. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća u kojima je osam osoba zadobilo lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene. Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom protekla dva dana, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 602 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 49 vozača i sedam vozila, a zadržano je sedam vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedan zbog mogućnosti odlaska u inostranstvo, a tri zbog nasilničke vožnje. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.