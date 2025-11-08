TRAGEDIJA U BORČI: Devojčici pozlilo tokom treninga, jutros preminula
SINOĆ posle 22 sata u Borči dogodila se tragedija kada je devojčici (14) naglo pozlilo tokom treninga, ona je jutros preminula.
Poziv je primljen u 22:49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče, prenose mediji.
Devojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula.
Za sada nije poznato zbog čega je devojčici pozlilo i šta je uzrok smrti.
(Blic)
