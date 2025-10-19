Nesreće

TRAGEDIJA U PRIJEPOLJU: Muškarac upao u šaht pun vode, građani nisu uspeli da ga spasu

V.N.

19. 10. 2025. u 10:02

U PETAK oko 21 sat u Prijepolju dogodila se tragedija kada je muškarac, iz za sada neutvrđenih razloga, upao u šaht dubine oko jednog metra koji je bio pun vode.

ТРАГЕДИЈА У ПРИЈЕПОЉУ: Мушкарац упао у шахт пун воде, грађани нису успели да га спасу

Foto: N. Fifić/Ilustracija

Prema rečima očevidaca, nesrećni čovek je upao glavom u otvor, dok su mu noge virile iz zemlje.

Građani koji su prolazili tuda odmah su pritrčali u pomoć i pokušali da ga izvuku, a ubrzo su stigle i ekipe hitne pomoći. Lekari su pokušali reanimaciju na licu mesta, ali nažalost, nisu uspeli da ga spasu — muškarac se udavio.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće se utvrđuju.

(Telegraf)

