Nesreće

DVOJE POGINULO, PREKO 80 POVREĐENIH: Oglasio se MUP o prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice

В.Н.

17. 10. 2025. u 16:44

DANAS oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, autobus prevoznika “Sirmium bus” koji je prevozio radnike firme “Heltcare”, iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

ДВОЈЕ ПОГИНУЛО, ПРЕКО 80 ПОВРЕЂЕНИХ: Огласио се МУП о превртању аутобуса код Сремске Митровице

Foto: M. Anđela/Profimedia

Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.

Kako smo pisali, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici.

Na licu mesta je veliki broj hitne pomoć i policije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem