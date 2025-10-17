DVOJE POGINULO, PREKO 80 POVREĐENIH: Oglasio se MUP o prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice

DANAS oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, autobus prevoznika “Sirmium bus” koji je prevozio radnike firme “Heltcare”, iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.

