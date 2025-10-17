DVOJE POGINULO, PREKO 80 POVREĐENIH: Oglasio se MUP o prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice
DANAS oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, autobus prevoznika “Sirmium bus” koji je prevozio radnike firme “Heltcare”, iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.
Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći.
Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.
Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.
Kako smo pisali, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici.
Na licu mesta je veliki broj hitne pomoć i policije.
