STRADALO PETOGODIŠNJE DETE: Užas kod Kraljeva
PETOGODIŠNjE dete poginulo je danas u selu Ratina kod Kraljeva.
oko 16:40 sati policija je obaveštena telefonom da je u mestu Ratina, kod Kraljeva, dete (5 godina) usled nesrećnog slučaja upalo u bazen sa vodom koja služi za navodnjavanje.
Na lice mesta odmah je upućena policijska patrola, koja nije zatekla dete jer je ono bez svesti zajedno sa majkom prevezeno u Opšu bolnicu Studenica u Krajlevu.
Oko 18:20 nakon pokušaja reanimacije dete je podleglo povredama. Telo će biti odneto na obdukciju.
(Novosti)
