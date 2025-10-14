Nesreće

POVREĐENO ŠEST OSOBA: U Beogradu tokom noći bilo 102 intervencije

V.N.

14. 10. 2025. u 07:25

ŠEST osoba lakše je povređeno u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

ПОВРЕЂЕНО ШЕСТ ОСОБА: У Београду током ноћи било 102 интервенције

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 102 intervencije od kojih je 14 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali stariji građani zbog povišenog krvnog pritiska i psihijatrijski bolesnici.

