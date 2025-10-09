"BMW"-OM SE ZAKUCAO U ZNAK, PA U DRVO: Vozač u teškom stanju - saobraćajna nesreća u Kraljevu
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Kraljevu, kada je automobil marke "BMW" prvo udario u znak, a potom u drvo.
Vozač je zadobio teške telesne povrede.
Policija je na terenu i uviđaj je u toku.
(Blic)
