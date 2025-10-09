Nesreće

"BMW"-OM SE ZAKUCAO U ZNAK, PA U DRVO: Vozač u teškom stanju - saobraćajna nesreća u Kraljevu

В. Н.

09. 10. 2025. u 23:42

TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Kraljevu, kada je automobil marke "BMW" prvo udario u znak, a potom u drvo.

BMW-ОМ СЕ ЗАКУЦАО У ЗНАК, ПА У ДРВО: Возач у тешком стању - саобраћајна несрећа у Краљеву

Foto: Novosti

Vozač je zadobio teške telesne povrede.

Policija je na terenu i uviđaj je u toku.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"