POŽAR U DOLOVU KOD PANČEVA : Jedan muškarac nastradao, drugi povređen

Zagorka Uskoković

02. 10. 2025. u 09:58

RANO jutros , oko 03,30 časova, u Dolovu, kod Pančeva, došlo je do požara u kući muškarca (70) u kojem je on nastradao.

Foto: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης / Drustvene mreze

Prilikom gašenja požara,  opekotine je zadobio  rođak (36), koji je prevezen u bolnicu u Pančevu. Požar je ugašen. Sledi uviđaj.

