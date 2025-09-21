SUDAR KOD BEOGRADSKOG SAJMA: Teže povređeno petoro mladih
U SUDARU dva automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba, potvrđeno je za Tanjug iz Hitne pomoći.
Kako su naveli, svi povređeni su prevezeni i zbrinuti u Urgantnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
U vozilima koja su učestvovala u nezgodi bilo je po pet mladih osoba, dvadesetogodišnjaka, a na terenu su bile i jedinice vatrogasne službe koje su izvukle povređene iz vozila.
Svi povređeni su zbrinuti i prevezeni u salu za reanimaciju, a u toku su dalja dijagnostika i lečenje, navodi RTS.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
