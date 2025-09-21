Nesreće

SUDAR KOD BEOGRADSKOG SAJMA: Teže povređeno petoro mladih

21. 09. 2025. u 08:44

U SUDARU dva automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba, potvrđeno je za Tanjug iz Hitne pomoći.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako su naveli, svi povređeni su prevezeni i zbrinuti u Urgantnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

U vozilima koja su učestvovala u nezgodi bilo je po pet mladih osoba, dvadesetogodišnjaka, a na terenu su bile i jedinice vatrogasne službe koje su izvukle povređene iz vozila.

Svi povređeni su zbrinuti i prevezeni u salu za reanimaciju, a u toku su dalja dijagnostika i lečenje, navodi RTS.

