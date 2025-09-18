POVREĐENA DEVOJKA: Saobraćajna nesreća na pešačkom prelazu u Kraljevu

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu uhapsili su P.M. (24) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

G.Šljivić (arhiva)

On se sumnjiči da je u noćnim satima 16.septembra, upravljajući „audijem“ u Pljakinoj ulici u centru Kraljeva, na pešačkom prelazu, oborio osamnaestogodišnju sugrađanku koja je, iako je bilo crveno svetlo na semaforu za pešake, prelazila kolovoz.

Zbog teških povreda devojka je nakon ukazane pomoći u OB „Studenica“ prebačena u KBC u Kragujevcu, dok je osumnjičenom P.M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu na saslušanje.