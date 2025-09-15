ŽENA PALA SA VISINE I NASTRADALA: Nesreća u naselju Prozivka u Subotici

ŽENA, čiji identitet za sada nije poznat, nastradala je danas, u naselju Prozivka u Subotici

Kako nezvanično saznajemo, žena je pala sa visine i smrtno stradala. Ona je, saznajemo, pala kada je prala prozore.

Reč je o nesrećnom slučaju.

Policija je obavila uviđaj, kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće. Navodno, reč je o ženi staroj oko 60 godina.