ŽENA PALA SA VISINE I NASTRADALA: Nesreća u naselju Prozivka u Subotici

Љ.П.

15. 09. 2025. u 17:19

ŽENA, čiji identitet za sada nije poznat, nastradala je danas, u naselju Prozivka u Subotici

Foto: pixabay

Kako nezvanično saznajemo, žena je pala sa visine i smrtno stradala. Ona je, saznajemo, pala kada je prala prozore.

Reč je o nesrećnom slučaju.

Policija je obavila uviđaj, kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće. Navodno, reč je o ženi staroj oko 60 godina.

