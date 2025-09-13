SUDARILI SE MOTOR I AUTOMOBIL: Teška saobraćajna nezgoda kod Leskovca
NA REGIONALNOM putu Leskovac-Vučje u blizini sela Rudare došlo je do saobraćajne nezgode oko 18 i 30 sati, u kojoj je vozač motora zadobio povrede, potvrđeno je za medije u Policijskoj upravi Leskovac.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je vozač motora i automobiil marke reno.
Do saobraćajne nezgode je došlo kada je vozač motora koji se kretao iz pravca Rudare – Leskovac, hteo da izbegne automobil koji je naglo zakočio ispred njega, tada je vozač motora prešao u drugu traku gde je naišlo vozilo iz suprotnog smera u koje je motociklista udario.
Policija je izašla na licu mesta i obavila uviđaj.
(Jugmedija)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
OBORIO PEŠAKA PA POBEGAO SA LICA MESTA: Izdata poternica za vozačem iz Surčina
13. 09. 2025. u 16:13
SAOBRAĆAJKA NA PUPINOVOM MOSTU: Muškarac sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar
12. 09. 2025. u 07:27
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LESKOVCA: Ima poginulih
11. 09. 2025. u 10:27
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)