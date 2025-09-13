Nesreće

SUDARILI SE MOTOR I AUTOMOBIL: Teška saobraćajna nezgoda kod Leskovca

D.K.

13. 09. 2025. u 21:40

NA REGIONALNOM putu Leskovac-Vučje u blizini sela Rudare došlo je do saobraćajne nezgode oko 18 i 30 sati, u kojoj je vozač motora zadobio povrede, potvrđeno je za medije u Policijskoj upravi Leskovac.

СУДАРИЛИ СЕ МОТОР И АУТОМОБИЛ: Тешка саобраћајна незгода код Лесковца

Foto: D. N.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je vozač motora i automobiil marke reno.

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je vozač motora koji se kretao iz pravca Rudare – Leskovac, hteo da izbegne automobil koji je naglo zakočio ispred njega, tada je vozač motora prešao u drugu traku gde je naišlo vozilo iz suprotnog smera u koje je motociklista udario.

Policija je izašla na licu mesta i obavila uviđaj.

(Jugmedija)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)