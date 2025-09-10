SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BATAJNICI: Sudarili se autobus gradskog prevoza i džip
POLICIJA i Hitna pomoć su na terenu i u toku je uviđaj.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 15.50 časova u Batajnici kada su se, kako "Blic" saznaje, sudarili gradski prevoz i džip.
Udes se dogodio kod jedne pumpe, a na ovoj deonici saobraćaj se odvija oteženo.
Još uvek nije poznato stanje učesnika.
Policija i Hitna pomoć su na terenu i u toku je uviđaj.
Preporučujemo
AUTOMOBIL NALETEO NA DETE ISPRED ŠKOLE NA KARABURMI
10. 09. 2025. u 12:43
RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajne nezgode dvoje lakše povređenih
09. 09. 2025. u 06:59
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić na električnom trotinetu naleteo na tramvaj i poginuo
08. 09. 2025. u 20:31
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)