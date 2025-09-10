SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BATAJNICI: Sudarili se autobus gradskog prevoza i džip

POLICIJA i Hitna pomoć su na terenu i u toku je uviđaj.

Foto: Novosti

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 15.50 časova u Batajnici kada su se, kako "Blic" saznaje, sudarili gradski prevoz i džip.

Udes se dogodio kod jedne pumpe, a na ovoj deonici saobraćaj se odvija oteženo.

Još uvek nije poznato stanje učesnika.

Policija i Hitna pomoć su na terenu i u toku je uviđaj.