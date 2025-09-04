DRAMA U BEOGRADU: Oboren motociklista u centru grada

SUPRUG i ja smo bili uključeni u vraćanje dugova našeg sina Nebojše Aleksandru Vlahoviću, Draganu Milovanoviću i Darku Popivodi. Tri kuće smo prodali, prodavali smo stavri, a Nebojša je od druga Jeremića pozajmio skup, zlatni lanac i dao im ga u zalog uz crnog "mercedesa" mog muža da bi vratio dugove. Oni su stalno tražili kamatu i novac i moj suprug im je više puta nosio. Naplaćivali su jako velike kamate. Uzeli su nam i "crno ispod nokata".