DRAMA U BEOGRADU: Oboren motociklista u centru grada
NA UGLU Njegoševe i Beogradske ulice došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren motociklista.
Kako prenose mediji, reč je o muškarcu (32) koji je strani državljanin.
On je zadobio povredu glave i prelom ključne kosti.
(Informer)
