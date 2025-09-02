BUKNUO POŽAR U ŠKOLI: Planula klima, pa zahvatila zavesu, hodnik pun dima - užas u Knez Mihailovoj (VIDEO)
U Knez Mihailovoj, u najstrožem centru Beograda, danas je došlo do požara u prostorijama škole koja se nalazi u toj ulici.
Reč je o privatnoj ugostiteljskoj školi.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, zapalio se klima-uređaj a vatra je potom zahvatila zavesu na hodniku unutar škole i brzo se proširila, izazvavši dim u objektu.
Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su stavile požar pod kontrolu. Za sada nije poznato kako je do požara došlo, kao ni da li ma povređenih.
