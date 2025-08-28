ČOVEK PAO SA TRI METRA NA BETON: Jeziva tragedija kod tržnog centra "Ušće"

U bolnicu u Zemunu juče je bez svesti i u jako teškom stanju primljen Z. N. (50) koji je pao sa tri metra visine na beton kod TC "Ušće".

Foto: D. R.

Z. N. je radnik jedne firme i bio je angažovan da okreči deo TC "Ušće".

Prema rečima svedoka, on se popeo na kontejner, a još nije jasno kako je izgubio ravnotežu i pao, piše "Republika".

U bolnicu je primljen bez svesti i lekari kažu da je u kritičnom stanju.