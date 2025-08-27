UTOPIO SE PALESTINSKI DRŽAVLJANIN (24): Užas na Zavojskom jezeru
PALESTINSKI državljanin (24), student Univerziteta u Beogradu, utopio se u Zavojskom jezeru.
Kako je saopštila pirotska policija, do tragedije je došlo 23. avgusta u popodnevnim časovima kada se student sa još dvojicom kolega kupao u Zavojskom jezeru kod tamošnje brane.
Telo preminulog izvukli su ronioci Ronilačkog kluba Pirot.
Po nalogu tužilaštva telo je poslato na obdukciju.
(Telegraf)
