Nesreće

MOTOCIKLISTI TEŠKO POVREĐENI: Kraljevčanin (68) osumnjičen za izazivanje udesa

Goran Ćirović

25. 08. 2025. u 15:06

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su Z.M.(68) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

МОТОЦИКЛИСТИ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИ: Краљевчанин (68) осумњичен за изазивање удеса

G.Šljivić (arhiva)

On se sumnjiči da je u subotu, oko ponoći, vozeći automobil „tojota“, prilikom skretanja u Kovanlučku ulicu sa magistralnog puta Kraljevo-Vrnjačka Banja, izazvao udes udarivši u motocikl „jamaha“ kojim je upravljao tridesetpetogodišnji muškarac iz Čačka.

Vozač motocikla zadobio je teške povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, dok je njegova tridesetjednogodišnja saputnica takođe zadobila teške povrede zbog kojih je zadržana na lečenju u kraljevačkoj OB „Studenica“.

U prisustvu pripadnika saobraćajne policije, uviđaj je obavio tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, a alkotestom je utvrđeno da osumnjičeni nije vozio pod dejstvom alkohola.

Osumnjičenom Z.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)