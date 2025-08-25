MOTOCIKLISTI TEŠKO POVREĐENI: Kraljevčanin (68) osumnjičen za izazivanje udesa

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su Z.M.(68) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

G.Šljivić (arhiva)

On se sumnjiči da je u subotu, oko ponoći, vozeći automobil „tojota“, prilikom skretanja u Kovanlučku ulicu sa magistralnog puta Kraljevo-Vrnjačka Banja, izazvao udes udarivši u motocikl „jamaha“ kojim je upravljao tridesetpetogodišnji muškarac iz Čačka.

Vozač motocikla zadobio je teške povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, dok je njegova tridesetjednogodišnja saputnica takođe zadobila teške povrede zbog kojih je zadržana na lečenju u kraljevačkoj OB „Studenica“.

U prisustvu pripadnika saobraćajne policije, uviđaj je obavio tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, a alkotestom je utvrđeno da osumnjičeni nije vozio pod dejstvom alkohola.

Osumnjičenom Z.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.