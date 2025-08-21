JEZIVA NESREĆA U SMEDEREVU: Čovek pao sa krova na šiljak ograde
JEZIVA nesreća dogodila se u Smederevu kada je čovek pao sa krova na ogradu i sa teškim telesnim povredama prevezen u bolnicu.
Kako se nezvanično saznaje jeziva nesreća dogodila se juče popodne kada je čovek sa krova pao na šiljak ograde.
"Šipka ga je probola u nogu, ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali nisu mogli da mu izvuku šipku, pa su zvali vatrogasce-spasioce. Vatrogasci su isekli šipku i predali povređenog muškarca ekipi Hitne pomoći koja ga je prevezla u bolnicu", piše Kurir.
Policija je bila na mestu nesreće i obavila uviđaj kako bi se utvrdilo pod kojim okolnostima je nesrećni čovek pao sa krova.
