TRAGEDIJA U TRGOVIŠTU: Dvogodišnja devojčica pala sa terase i teško povređena

DVOGODIŠNjA devojčica iz Trgovišta zadobila je teške povrede kada je danas negde oko 10 sati pala sa terase.

Foto: J.S.

U vranjskoj Policiji Novostima je potvrđeno da je policiji slučaj prijavljen nešto pre 15 sati.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva obavljen uviđaj i očekuje se da im se dostavi izveštaj. Dete je medicinski zbrinuto u UKC Niš i još uvek nije poznato u kakvom je stanju.

