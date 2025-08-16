POGINUO BIŠVI FUDBALER U UDESU KOD ZRENJANINA: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, nešto posle ponoći, na putu Zrenjanin–Beograd, poginuo je bivši fudbaler Savo Delić (34) iz Zrenjanina.
Do udesa je došlo u noći između petka i subote, oko 00.40 sati, na pravcu između dve raskrsnice kod sela Perlez, a u nesreći su učestvovala dva putnička vozila koja su se posle silovitog udarca zapalila.
Četvoro teško povređenih putnika prevezeno je u Urgentni centar, a vatrogasci su zajedno sa službom Hitne pomoći hitno intervenisali kako bi izvukli preživele iz buktinje.
Nažalost, za Savu nije bilo spasa.
– Svi smo u šoku… Velika tragedija, još jedan mladi život je prerano ugašen. Savo je bio dečko za primer. Poznajem ga još iz detinjstva, sa fudbalskih treninga. Nismo bili bliski, ali bio je uvek nasmejan, vredan, talentovan... Neverovatno je da ga više nema - ispričao je za medije kroz suze njegov poznanik.
Savo Delić je iza sebe ostavio porodicu, prijatelje i drugove fudbalere, ali i ceo Zrenjanin koji tuguje.
Kurir
