Nesreće

POGINUO BIŠVI FUDBALER U UDESU KOD ZRENJANINA: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda

В.Н.

16. 08. 2025. u 11:42

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, nešto posle ponoći, na putu Zrenjanin–Beograd, poginuo je bivši fudbaler Savo Delić (34) iz Zrenjanina.

ПОГИНУО БИШВИ ФУДБАЛЕР У УДЕСУ КОД ЗРЕЊАНИНА: Саво Делић преминуо на лицу места од задобијених повреда

Foto: Društvene mreže

 Do udesa je došlo u noći između petka i subote, oko 00.40 sati, na pravcu između dve raskrsnice kod sela Perlez, a u nesreći su učestvovala dva putnička vozila koja su se posle silovitog udarca zapalila. 

Četvoro teško povređenih putnika prevezeno je u Urgentni centar, a vatrogasci su zajedno sa službom Hitne pomoći hitno intervenisali kako bi izvukli preživele iz buktinje.

 Nažalost, za Savu nije bilo spasa.

– Svi smo u šoku… Velika tragedija, još jedan mladi život je prerano ugašen. Savo je bio dečko za primer. Poznajem ga još iz detinjstva, sa fudbalskih treninga. Nismo bili bliski, ali bio je uvek nasmejan, vredan, talentovan... Neverovatno je da ga više nema - ispričao je za medije kroz suze njegov poznanik.

Savo Delić je iza sebe ostavio porodicu, prijatelje i drugove fudbalere, ali i ceo Zrenjanin koji tuguje.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama odnela braću Predraga i Lazara (FOTO)
Nesreće

0 3

RODITELjI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama "odnela" braću Predraga i Lazara (FOTO)

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.

16. 08. 2025. u 15:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama odnela braću Predraga i Lazara (FOTO)
Nesreće

0 3

RODITELJI U NEVERICI DA SU U SEKUNDI IZGUBILI DVA SINA: Saobraćajka u Busijama "odnela" braću Predraga i Lazara (FOTO)

BRAĆA iz beogradskog naselja Ugrinovci, vozač Predrag U. (19) i suvozač Lazar U. (17), poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Zemunskoj ulici, u pravcu prema Batajnici. U nesreći su učestvovali kamion i putnički automobil. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, a dvojica tinejdžera u putničkom vozilu podlegli su povredama na licu mesta.

16. 08. 2025. u 15:25

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)