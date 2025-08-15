Nesreće

POVREĐENO I JEDNOGODIŠNJE DETE: Udes u Šljivovici kod Užica

Никола Јанковић
Nikola Janković

15. 08. 2025. u 11:27

U saobraćajnom udesu koji se dogodio oko 6 sati časova ujutru u selu Šljivovica nedaleko od Užica povređene su tri odrasle, mlađe osobe i jedno dete. Prema informacijama iz užičke bolnice, niko od povređenih nije životno ugrožen, uključujući i jedogodišnje dete.

Foto: D. Milovanović

Hitna pomoć je sve povređene transportovala u Opštu bolnicu u Užicu.

Do udesa je došlo, prema prvim informacijama, kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Kako bi pomogli povređenima, angažovani su vatrogasci-spasioci iz užičke brigade sa 4 vatrogasca i dva vozila, da bi medicinari stigli do povređenih u jarku pored puta.

- Primljene su tri osobe starosti od 23 do 25 godina i jednogodišnje dete. Dete je hospitalizovano. Stanje odraslih je stabilno, a primljeni su u sa povredama koje nisu opasne po život – rečeno je u Opštoj bolnici u Užicu.

