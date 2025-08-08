PO ČETIRI OSOBE TEŽE I LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan se dogodilo deset saobraćajnih nesreća

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile teške, a četiri lake telesne povrede.

FOTO:MUP

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe teže, a dve lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 7. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 487 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 28 vozača i sedam vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.