TINEJDŽER POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU: Jeziva scena u Surčinu

U VOJVOĐANSKOJ ulici na obeleženom pešačkom prelazu dogodila se teška saobraćajna nesreća.

Foto: Novosti

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što je obavešten da je 10.maja u ulici Vojvođanska, na teritoriji GO Surčin, na obeleženom pešačkom prelazu, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali vozač putničkog motornog vozila N.O. (20) i pešak Ž.J. (58) a u kojoj je zadobila teške telesne povrede, naložio je policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. Krivičnog zakonika i vezi sa članom 289. stav 1. Krivičnog zakonika.

Okrivljeni će u zakonskom roku biti doveden u tužilaštva kada će ga javni tužilac saslušati na navode krivične prijave, nakon čega će u daljem toku postupka javni tužilac ispitati oštećenu, doneti naredbe za saobraćajno - tehničko i sudsko - medicinsko veštačenje i preduzeti sve radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.