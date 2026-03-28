Hapšenja i istraga

PRITVOREN PIROMAN SA VRAČARA: Podmetnuo požar u kafiću

V.N.

28. 03. 2026. u 12:42

ZBOG podmetanja požara u ugostiteljskom objektu u Njegoševoj ulici, beogradska policija lišila je slobode mladića K.R. (22). Incident, koji je uznemirio stanare Vračara, dogodio se u noći 23. marta, a brza istraga dovela je do identifikacije osumnjičenog.

ПРИТВОРЕН ПИРОМАН СА ВРАЧАРА: Подметнуо пожар у кафићу

Foto: Depositphotos

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je osumnjičenom zadržavanje do 48 sati. Mladić je u zakonskom roku saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Kako saznajemo, K.R. je pred tužiocem izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora. Glavni razlog za ovaj strogi potez su "osobite okolnosti" koje ukazuju na to da bi osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, mogao u kratkom vremenskom periodu ponoviti isto krivično delo.

Istraga se nastavlja punom parom. Javni tužilac će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne radnje kako bi se precizno utvrdilo činjenično stanje ovog incidenta, nakon čega će biti doneta konačna odluka o daljem postupanju protiv dvadesetdvogodišnjaka.

(Telegraf)

KRV BILA SVUDA PO SEDIŠTIMA, AUTO POTPUNO UNIŠTENO: Svi detalji stravičnog udesa Branka Babića na Begaljičkom brdu (VIDEO)

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

POLICIJA DANAS ISPITUJE "PRIVILIGOVANE" STUDENTE: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofskom fakultetu

Policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

