PRITVOREN PIROMAN SA VRAČARA: Podmetnuo požar u kafiću

ZBOG podmetanja požara u ugostiteljskom objektu u Njegoševoj ulici, beogradska policija lišila je slobode mladića K.R. (22). Incident, koji je uznemirio stanare Vračara, dogodio se u noći 23. marta, a brza istraga dovela je do identifikacije osumnjičenog.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je osumnjičenom zadržavanje do 48 sati. Mladić je u zakonskom roku saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Kako saznajemo, K.R. je pred tužiocem izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora. Glavni razlog za ovaj strogi potez su "osobite okolnosti" koje ukazuju na to da bi osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, mogao u kratkom vremenskom periodu ponoviti isto krivično delo.

Istraga se nastavlja punom parom. Javni tužilac će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne radnje kako bi se precizno utvrdilo činjenično stanje ovog incidenta, nakon čega će biti doneta konačna odluka o daljem postupanju protiv dvadesetdvogodišnjaka.

