Nesreće

VELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Gori tržni centar „Enjub“ - brojni vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (FOTO/VIDEO)

P. Đurđević

15. 06. 2026. u 07:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZBIO je požar u tržnom centru „Enjub“ na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima.

ВЕЛИКИ ПОЖАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Гори тржни центар „Енјуб“ - бројни ватрогасци се боре са ватреном стихијом (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Požar je izbio nešto posle šest časova, a na teren je izašao veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.

Foto: Novosti

Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.

Još nema informacija o povređenima.

Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

GUSTI CRNI DIM NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatrogasci na terenu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal