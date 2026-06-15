VELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Gori tržni centar „Enjub“ - brojni vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (FOTO/VIDEO)
IZBIO je požar u tržnom centru „Enjub“ na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima.
Požar je izbio nešto posle šest časova, a na teren je izašao veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.
Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.
Još nema informacija o povređenima.
Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
GUSTI CRNI DIM NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatrogasci na terenu
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