VELIKI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Gori tržni centar „Enjub“ - brojni vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (FOTO/VIDEO)

IZBIO je požar u tržnom centru „Enjub“ na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima.

Foto: Novosti

Požar je izbio nešto posle šest časova, a na teren je izašao veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.

Foto: Novosti

Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.

Još nema informacija o povređenima.

Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada.

(Sputnjik)

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GUSTI CRNI DIM NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatrogasci na terenu