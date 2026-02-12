Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: Velika akcija UKP-a, uhapšeno više lica posle nekoliko meseci istrage

Новости онлине

12. 02. 2026. u 09:24

PRIPADNICI UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca, saznaju "Novosti".

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Велика акција УКП-а, ухапшено више лица после неколико месеци истраге

Novosti

Prema našimm saznanjima, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti ljudi različitih profesija koji su se povezali sa ciljem sticanja velike protiv pravne imovinske koristi, a na štetu budžeta Republike Srbije.

Sprečavanje krijumčarenja cigareta, nafte i naftnih derivata je deo operativnog rada i istrage UKP.

Kriminalističkim inspektorima su u fokusu špediteri, carinici, granični policajci, sva pravna i fizička lica koja se bave nelegalnim izvozom i uvozom pomenutih roba. 

Novac zarađen krijumčarenjem, koje se najčešće obavlja brodovima i drumskim prevozom, i dalje se ubacuju u legalne tokove. 

UKP je kao jedan od glavnih prioriteta u svom radu stavio borbu protiv ovog vida kriminala.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE MUP Dačić: Zaplenjeno osam kila kokaina, oružje i novac
Zločin

0 0

OGLASIO SE MUP Dačić: Zaplenjeno osam kila kokaina, oružje i novac

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u sedištu, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave za tehniku i Bezbednosno-informativne agencije, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

11. 02. 2026. u 19:20

UHAPŠEN VRAČARAC U NOVOM SADU: Velika akcija UKP, SBPOK i VJT - Sa sobom nosio LAŽNI pasoš (VIDEO)
Hapšenja i istraga

0 0

UHAPŠEN VRAČARAC U NOVOM SADU: Velika akcija UKP, SBPOK i VJT - Sa sobom nosio LAŽNI pasoš (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije PU za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koji se sumnjiči da je na teritoriji Republike Srbije, kao pripadnik grupe ”Vračarci”, vršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

11. 02. 2026. u 18:58

Politika
Tenis
Fudbal
DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!

DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!