"NOVOSTI" SAZNAJU: Velika akcija UKP-a, uhapšeno više lica posle nekoliko meseci istrage
PRIPADNICI UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca, saznaju "Novosti".
Prema našimm saznanjima, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti ljudi različitih profesija koji su se povezali sa ciljem sticanja velike protiv pravne imovinske koristi, a na štetu budžeta Republike Srbije.
Sprečavanje krijumčarenja cigareta, nafte i naftnih derivata je deo operativnog rada i istrage UKP.
Kriminalističkim inspektorima su u fokusu špediteri, carinici, granični policajci, sva pravna i fizička lica koja se bave nelegalnim izvozom i uvozom pomenutih roba.
Novac zarađen krijumčarenjem, koje se najčešće obavlja brodovima i drumskim prevozom, i dalje se ubacuju u legalne tokove.
UKP je kao jedan od glavnih prioriteta u svom radu stavio borbu protiv ovog vida kriminala.
