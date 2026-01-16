Hapšenja i istraga

NOVA ORUŽANA PLJAČKA NA ZVEZDARI: Upali sa noževima u poznati restoran i odneli novac

Ana Đokić

16. 01. 2026. u 22:17

VEČERAS oko 21 čas došlo je do oružane pljačke u poznatom restoranu u Ulici Svetog Nikole na Zvezdari. Na licu mesta intervenisala je policija.

НОВА ОРУЖАНА ПЉАЧКА НА ЗВЕЗДАРИ: Упали са ножевима у познати ресторан и однели новац

Foto: Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da su ista lica večeras učestvovala i u pljački u Ruzveltovoj ulici.

Dva napadača, kako navode svedoci, bila su naoružana noževima. Odneli su boks cigara i deo novca iz kase. Radnica restorana bila je uplašena, ali povređenih nije bilo.

Za sada nema informacija o hapšenju lopova.

(Blic)

