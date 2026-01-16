NOVA ORUŽANA PLJAČKA NA ZVEZDARI: Upali sa noževima u poznati restoran i odneli novac
VEČERAS oko 21 čas došlo je do oružane pljačke u poznatom restoranu u Ulici Svetog Nikole na Zvezdari. Na licu mesta intervenisala je policija.
Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da su ista lica večeras učestvovala i u pljački u Ruzveltovoj ulici.
Dva napadača, kako navode svedoci, bila su naoružana noževima. Odneli su boks cigara i deo novca iz kase. Radnica restorana bila je uplašena, ali povređenih nije bilo.
Za sada nema informacija o hapšenju lopova.
