NOVA ORUŽANA PLJAČKA NA ZVEZDARI: Upali sa noževima u poznati restoran i odneli novac

VEČERAS oko 21 čas došlo je do oružane pljačke u poznatom restoranu u Ulici Svetog Nikole na Zvezdari. Na licu mesta intervenisala je policija.

Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da su ista lica večeras učestvovala i u pljački u Ruzveltovoj ulici.

Dva napadača, kako navode svedoci, bila su naoružana noževima. Odneli su boks cigara i deo novca iz kase. Radnica restorana bila je uplašena, ali povređenih nije bilo.

Za sada nema informacija o hapšenju lopova.

