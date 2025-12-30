Hapšenja i istraga

NA ULICI NOŽEM NAPAO ČOVEKA: Leskovčanin uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

Игор Митић
Igor Mitić

30. 12. 2025. u 12:22

Pripadnici policije su uhapsili M.P.(33) iz Leskovca koji se sumnjiči da je napao nožem i pokušao da ubode tridesetdevetogodišnjeg muškarca iz tog grada.

НА УЛИЦИ НОЖЕМ НАПАО ЧОВЕКА: Лесковчанин ухапшен због насилничког понашања

foto: I. Mitić

Incident se dogodio juče, u prepodnevnim časovima, u centru Leskovca odnosno na platou ulaza u centralni gradski park, preko puta zgrade Privredne komore, u Ulici Stojana Ljubića.

Na predlog nadležnog tužilaštva, a nakon saslušanja osumnjičenog koji se tereti za krivično delo nasilničko ponašanje, Osnovni sud u Leskovcu mu je odredio pritvor od 30 dana, a zbog postojanja osnovane sumnje da je drskim i bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozio spokojstvo građana i teže remetio javni red i mir, na javnom mestu gde se nalazio veći broj ljudi.

Osumnjičeni je, pred Osnovnim javnim tužilaštvom, izneo odbranu, a nakon saslušanja predložena je mera pritvora zbog opasnosti uticaja na nesaslušane svedoke i okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo kojim preti, a sud je imao u vidu i to da je osumnjičeni do sada više puta osuđivan za krivična dela protiv života i tela.

U daljem toku postupka javni tužilac će ispitati oštećenog i svedoke i preduzeti druge dokazne radnje radi donošenja adekvatne javnotužilačke odluke.

