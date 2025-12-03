TEŠKO UBISTVO IZ KORISTOLJUBLJA KOD SJENICE: Podignuta optužnica protiv trojice

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv Armina M. (24) zbog sumnje da je 13. juna u mestu Tuzinje, iz koristoljublja i na podmukao način ubio Muriza K. (24).

Optužnicom su obuhvaćeni i Denis H. (32) i Adis Z. (20) zbog po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, objavljeno je na sajtu tog užilaštva.

Arminu M. je optužnicom, koja je predata sudu na potvrđivanje, na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo iz koristoljublja i na podmukao način.

MUP je tada saopštio da je, A. M. je 13. juna ove godine, u večernjim časovima, čvrstim predmetom usmrtio 24-godišnjeg mladića u mestu Tuzinje, a zatim angažovao D. H. (32) i A. Z. (20) da telo uklone i sakriju.

Beogradski mediji su nakon ubistva pisali da je Muriz K. neposredno pre ubistva prodao ovnove i zaradio oko 60.000 evra, kao i da mu je osumnjičeni Armin M. dugovao novac.

