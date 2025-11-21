Hapšenja i istraga

UŽAS U OBRENOVCU: Ženu našli bez svesti, bila sva u modricama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 11. 2025. u 20:41

U JEDNOM stanu u Obrenovcu večeras je pronađena žena bez svesti, a prema nezvaničnim informacijama, na telu je imala i modrice.

Foto Shutterstock

Prema nezvaničnim saznanjima ženu je pronašao vlasnik stana, piše Telegraf.rs.

Kako saznaju mediji, u stanu je pronađena V. K. (45).

Ona je odmah prebačena u nadležnu zdravstvenu ustanovu gde joj se ukazuje pomoć. Kako saznajemo, konstatovana su joj nagnječenja i oguljotine u predelu glave.

U ovom trenutku nije poznato kako je žena zadobila povrede, sumnja se da je pretučena.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj, u toku je istraga.

(Telegraf.rs)

