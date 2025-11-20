Hapšenja i istraga

ZAPLENA NA PRELAZU ŠID: U kamionu skriveni psihoaktivni lekovi

Nataša Bijelić

20. 11. 2025. u 12:02

ZAJEDNIČKOM akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid, sprečen je pokušaj krijumčarenja više od 200.000 tableta jednog psihoaktivnog leka .

ЗАПЛЕНА НА ПРЕЛАЗУ ШИД: У камиону скривени психоактивни лекови

Uprava carina Republike Srbije

Kako je saopšteno iz Uprave carina Republike Srbije, tokom detaljne kontrole kabine kamiona, iza sedišta vozača pronađen je skriveni tovar: 49 paketa uvijenih u aluminijumsku foliju ispunjenih sa ukupno 210.000 kapsula leka. 

Vozač i krijumčareni sedativi predati su policiji u dalju nadležnost.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak
Suđenja

0 0

MAHAO JE NOŽEM, NISAM NI OSETILA DA ME UBO: Dragana Krunić svedočila kako je napao bivši momak

RASPRAVLjALA sam se sa Dejanom ispred vrata mog stana i na kraju sam mu rekla da nemam ja šta sa njim da pričam. Okrenula sam se da uđem u kuću, a on me tada uhvatio za ruku i zarotirao. Videla sam da ima nož sa plavim na dršci, mahao je njime, ali ja nisam osetila da me je ubo ili da me nešto boli. Dozivala sam Nemanju u stanu, vikala da ima nož i potrčala da bežim niz stepenice, a Dejan je utrčao u stan.

20. 11. 2025. u 17:08

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde
Zločin

0 0

UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde

Ubistvo koje se dogodilo na salašu u okolini Bašaida kod Kikinde šokiralo je meštane ovog sela i sve na severu Banata. Za svirepo ubistvo Radislava M. (86) na njegovom imanju između Bašaida i Torde, osumnjičen je P. J. (63) iz Stare Pazove, kojeg je policija juče uhapsila, a tužilaštvo je danas saopštilo da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen.

20. 11. 2025. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
NEKE OD NJIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu

NEKE OD NjIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu