ZAPLENA NA PRELAZU ŠID: U kamionu skriveni psihoaktivni lekovi

ZAJEDNIČKOM akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid, sprečen je pokušaj krijumčarenja više od 200.000 tableta jednog psihoaktivnog leka .

Uprava carina Republike Srbije

Kako je saopšteno iz Uprave carina Republike Srbije, tokom detaljne kontrole kabine kamiona, iza sedišta vozača pronađen je skriveni tovar: 49 paketa uvijenih u aluminijumsku foliju ispunjenih sa ukupno 210.000 kapsula leka.

Vozač i krijumčareni sedativi predati su policiji u dalju nadležnost.