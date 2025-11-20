ZAPLENA NA PRELAZU ŠID: U kamionu skriveni psihoaktivni lekovi
ZAJEDNIČKOM akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid, sprečen je pokušaj krijumčarenja više od 200.000 tableta jednog psihoaktivnog leka .
Kako je saopšteno iz Uprave carina Republike Srbije, tokom detaljne kontrole kabine kamiona, iza sedišta vozača pronađen je skriveni tovar: 49 paketa uvijenih u aluminijumsku foliju ispunjenih sa ukupno 210.000 kapsula leka.
Vozač i krijumčareni sedativi predati su policiji u dalju nadležnost.
