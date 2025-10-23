Hapšenja i istraga

"PAO"OPASAN NARKODILER: Zaplenjeno 5,5 kilograma heroina u Beogradu (FOTO)

23. 10. 2025. u 14:51

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 5,5 kilograma heroina i uhapsili jednu osobu.

ПАООПАСАН НАРКОДИЛЕР: Заплењено 5,5 килограма хероина у Београду (ФОТО)

Foto: MUP

Osumnjičenom S. B. (52) se na teret stavlja da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

 

Policija je navedenu opojnu drogu pronašla pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, kao i njegovog automobila.

Foto: MUP

 

S. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

