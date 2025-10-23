"PAO"OPASAN NARKODILER: Zaplenjeno 5,5 kilograma heroina u Beogradu (FOTO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 5,5 kilograma heroina i uhapsili jednu osobu.
Osumnjičenom S. B. (52) se na teret stavlja da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je navedenu opojnu drogu pronašla pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, kao i njegovog automobila.
S. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
