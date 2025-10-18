Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP: Uhapšen muškarac koji je u Bujanovcu pucao iz vozila u pokretu posle utakmice Srbija-Albanija

18. 10. 2025. u 12:58

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su V. A. (2002) iz okoline Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako je danas saopštio MUP, sumnja se da je on 11. oktobra u Bujanovcu, nakon završetka fudbalske utakmice između reprezentacija Republike Srbije i Republike Albanije, pucao iz vozila u pokretu.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju.
 

