DECA PRONAŠLA TELO NA VOŽDOVCU: Mislili da je lutka, a onda je usledio šok
TELO muškarca nađeno je danas oko 17 časova na Voždovcu.
Leš za sada nepoznatog muškarca su našla deca koja su mislila najpre da se radi o velikoj lutki - prenose mediji.
Uzeli su dugačak štap u želji da okrenu lutku, kada su shvatili da se radi o čoveku.
Uplašeni, odmah su otrčali do parka i pozvali pomoć.
Policija je na terenu i uviđaj je u toku.
(Informer)
