DECA PRONAŠLA TELO NA VOŽDOVCU: Mislili da je lutka, a onda je usledio šok

TELO muškarca nađeno je danas oko 17 časova na Voždovcu.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Leš za sada nepoznatog muškarca su našla deca koja su mislila najpre da se radi o velikoj lutki - prenose mediji.

Uzeli su dugačak štap u želji da okrenu lutku, kada su shvatili da se radi o čoveku.

Uplašeni, odmah su otrčali do parka i pozvali pomoć.

Policija je na terenu i uviđaj je u toku.

(Informer)