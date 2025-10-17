AKCIJA POLICIJE: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Filipa Ivanovića
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ. Z. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje. Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.
Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana.
Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
CETINjANIN FILIP IVANOVIĆ UBIJEN U HERCEGOVAČKOJ: Ubica mu pucao u glavu
17. 10. 2025. u 09:30
UBISTVO U BEOGRADU: Telo pronađeno na dečjem igralištu
17. 10. 2025. u 07:42
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)