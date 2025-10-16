Hapšenja i istraga

KRALI MERMERNE VAZE NA GROBLJIMA U BEČEJU I BAČKOM GRADIŠTU: Krivična prijava dvojici osumnjičenih za više krađa

Ljiljana Preradović

16. 10. 2025. u 15:07

POLICIJA u Bečeju rasvetlila je više krivičnih dela krađa, počinjenih na katoličkim grobljima u Bečeju i Bačkom Gradištu.

КРАЛИ МЕРМЕРНЕ ВАЗЕ НА ГРОБЉИМА У БЕЧЕЈУ И БАЧКОМ ГРАДИШТУ: Кривична пријава двојици осумњичених за више крађа

D.N.

Zbog postojanja osnova sumnje da su krali mermerne vaze sa pomenutih grobalja, uhapšeni su A. Š. (21) i D. T. (21), sa područja Bečeja. Kod njih je pronađeno 15 ukradenih vaza koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu nadležnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu