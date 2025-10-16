KRALI MERMERNE VAZE NA GROBLJIMA U BEČEJU I BAČKOM GRADIŠTU: Krivična prijava dvojici osumnjičenih za više krađa

POLICIJA u Bečeju rasvetlila je više krivičnih dela krađa, počinjenih na katoličkim grobljima u Bečeju i Bačkom Gradištu.

D.N.

Zbog postojanja osnova sumnje da su krali mermerne vaze sa pomenutih grobalja, uhapšeni su A. Š. (21) i D. T. (21), sa područja Bečeja. Kod njih je pronađeno 15 ukradenih vaza koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu nadležnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.