Hapšenja i istraga

OTKRIVENO KO JE RAZNET U EKSPLOZIJI U KOSOVSKOJ ULICI: Državljanin Severne Makedonije i nije bio kriminalac

V.N.

07. 10. 2025. u 12:53

UTVRĐENO da je u eksploziji paklene napreve u stanu u centru Beograda nastradao Martin S. (21)

Foto: Shutterstock

U eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici nastradao je državljanin Makedonije Martinu S. (21), koji prema nezvaničnim informacijama nije imao kriminalni dosije, prenose mediji.

- Utvrđen je identitet stradalog u eksploziji u Kosovskoj ulici. Reč je o makedonskom državljaninu Martin S. (21) , koji je navodno u Severnoj Makedoniji bio maneken - potvrdio je izvor za medije.

Podsetimo, muškarac je stradao u eksploziji naprave, za koju se sumnja da je pripremana za likvidaciju muškarca sa kriminalnim dosijeom, koji se vezuje i za navijačke grupe.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu, uhapšen je Filip V. iz Beograda koji se sumnjiči da je dan pre eksplozije predao bombu manekenu iz Makedonije.

(Kurir)

