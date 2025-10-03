ISTRAGA PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Danica preminula, Lucifer iza brave

LAZARU Marinkoviću određen pritvor do 30 dana, tereti se za ubistvo, a teško ranjena Danica V. (51) preminula je jutros u Urgentnom centru u Beogradu, uprkos trodnevnoj borbi lekara da joj sačuvaju život.

Ona je slučajna žrtva obračuna dve navijačke grupe u lokalu na Slanačakom putu u Višnjičkoj banji, u kojoj su, pored nesrećne žene, još četiri osobe teško povređene, ali su u stabilnom stanju. Prvi rezultati istrage ukazuju da je motiv tuče i pucnjave u inače mirnom lokalu bila borba za prevlast nad tržištem narkoticima.

Kao jedan od direktnih aktera ovog krvavog događaja policija je uhapsila Lazara Marinkovića, zvanog Lucifer, vođu Partizanove navijačke frakcije Anti-Romi, dok se za njegovim rođenim bratom Strahinjom i dalje traga. U ovom sukobu sa obe strane učestvovalo je dvadesetak osoba.

Marinković je predat Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na čiji predlog mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana. Ova mera mu je izrečena da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

U ovom trenutku on je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju - pomaganjem. U toku je nekoliko veštačenja, a kako saznajemo, može da dođe i do prekvalifikacije ovog krivičnog dela u teže.

On je pre ovog hapšenja bio u kućnom pritvoru i sa nanogvicom zbog sudskog postupka u kom je optužen da je vođa kriminalne grupe, koja je rasturala narkotike po Beogradu. U policijskoj evidenciji je označen kao jedan od saradnika Veljka Belivuka.

U trenutku navijačkog obračuna, u utorak, oko 14.30, on je bio u redovnoj šetnji od sat vremena, kada, po zakonu, može da napusti prostor u kom izdržava pritvor. Sada se sumnja da je, zapravo, iskoristio upravo tu činjenicu da sebi, na neki način, obezbedi alibi.

Pucnjavi je prethodila svađa i fizički obračun između dve frakcije navijača Partizana, ali se pravi motiv krije u trgovini narkoticima. Sumnja se da su se oni u utorak po podne sastali kako bi pokušali da prevaziđu nesporazume oko crnog tržišta. Posvađali su se, potukli, a onda su povadili i oružje.

U opštoj pucnjavi na podu je ostalo da leži petoro ranjenih. Pored najteže povređene Danice V., meci su pogodili i Oniksa A. (59) i Ljiljanu M. (43). Njih troje bili su slučajne žrtve. Prvi nalazi istrage ukazuju da su oni pogođeni iz istog pištolja.

U ovom obračunu ranjeni su i Nemanja N. (33) i Darko L. (29)., koji su odbili saradnju sa policijom. Sumnja se da je na njih pucao Strahinja Marinković, koji i dalje izmiče policijskoj poteri. U toku je identifikacija i potera i za ostalim učesnicima brutalnog razračunavanja.

Povrede su bile jezive

DANICA je bila predivna osoba, borila se za svoju decu, da ih izvede na pravi put. Dugo je živela u inostranstvu, ali se u nekom trenutku vratila u Srbiju. Bila je vredna i poštena, ovo što se dogodilo nas je sve pogodilo. Znamo da su lekari Urgentnog centra dali sve od sebe da je spasu, ali nažalost povrede su bile jezive - rekao je poznanik nastradale žene novinarima.

Suđenje za trgovinu narkoticima

OD maja ove godine, pa do prekjučerašnjeg hapšenja, Lazar Marinković je bio u kućnom pritvoru. Pre toga je, od kraja marta 2022. godine, boravio u pritvorskom delu Centralnog zatvora u Beogradu. U Specijalnom sudu sudi mu se po optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koja njega i grupu tereti za rasturanje velikih količina narkotika u prestonici. Oni se dovode u vezu sa nezakonitim poslovima, među kojima je i preprodaja droge, i to za račun organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, kojoj se sudi za sedam ubistava.