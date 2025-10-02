GDE SE KRIJE RADOJE ZVICER? Mladen Mijatović o poslednjim operativnim podacima o vođi Kavačkog klana
NOVINAR Mladen Mijatović objavio je na Instagramu određene informacije o Radoju Zviceru.
- Gde se krije Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana? Zvicer je jedan od najtraženijih begunaca prema Europolu i Interpolu. Tereti se za niz teških krivičnih dela, uključujući šest teških ubistava i međunarodno krijumčarenje narkotika. Zvicer se krio jedno vreme u Prištini, na Kosovu i Metohiji. Zatim u Ukrajini 2020. godine gde je teško ranjen. Posle toga je navodno viđen u Crnoj Gori. Jedno vreme se, prema operativnim podacima krio i u Turskoj. Austrijska policija ne isključuje da se krije i u toj zemlji - otkrili su i da je do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. Tragovi su istražitelje za Zvicerom često vodili i u Južnu Ameriku. Vođu Kavačkog klana navodno čuva desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima. Poslednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšiža odakle često menja lokacije tako što ilegalnim graničnim prelazima odlazi na teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske - napisao je Mijatović na Instagramu.
