Hapšenja i istraga

UBACIO DVA MOLOTOVLJEVA KOKTELA U RESTORAN: Akcija policija u Beogradu, uhapšen osumnjičen za još jedan požar

В. Н.

29. 09. 2025. u 18:27

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B. S. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

УБАЦИО ДВА МОЛОТОВЉЕВА КОКТЕЛА У РЕСТОРАН: Акција полиција у Београду, ухапшен осумњичен за још један пожар

Foto: N. Skenderija

Osumnjičeni je noćas, u restoranu u Požeškoj ulici, namerno izazvao požar ubacivši "Molotovljev koktel" u unutrašnjost restorana, a malo kasnije se vratio i ponovo ubacio "Molotovljev koktel" koji nije izazvao veliku materijalnu štetu.

On se takođe sumnjiči i da je 9. septembra u Vojvode Stepe na Voždovcu, namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu.

Po nalogu tužioca, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

