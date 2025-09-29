ŠUTIRAO GA U STOMAK: Saslušanje zbog smrti u Vinči
MILAN C. (30), koji se sumnjiči da je u subotu u Vinči kraj Beograda teško telesno povredio A. T. koji je nakon toga preminuo, branio se ćutanjem u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Milanu C. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Milan C. se tereti za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, za šta je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina.
Postoje osnovi sumnje da se u subotu 27. septembra oko 01:50 časova, u ispred jednog kafića u Vinči, najpre oštećeni A.T. svađao i gurao sa Lj. D. i tada su oboje pali na zemlju. Nakon toga je Lj.D. ustala, a oštećenom, koji je ležao na zemlji, prišao je Milan C. i više puta ga nogom udario u stomak. Tom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, usled čega je kod oštećenog nastupila smrt oko 4 časa.
