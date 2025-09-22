U KOLIMA I U STANU PRONAĐENI KOKAIN , HEROIN I MARIHUANA: Policija u Kuli uhapsila M.Z. (40) iz Vrbasa, osumnjičenog za držanje droge
POLICIJA u Kuli uhapsila je M. 3. (40) iz Vrbasa zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je u Kuli, u automobilu „folksvagen“ kojim je osumnjičeni upravljao i u pretresu njegovog stana pronašla oko 35 grama praha za koji se sumnja da je heroin, oko pet grama praha za koji se sumnja da je kokain i manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
M. Z. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)