U KOLIMA I U STANU PRONAĐENI KOKAIN , HEROIN I MARIHUANA: Policija u Kuli uhapsila M.Z. (40) iz Vrbasa, osumnjičenog za držanje droge

POLICIJA u Kuli uhapsila je M. 3. (40) iz Vrbasa zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Policija je u Kuli, u automobilu „folksvagen“ kojim je osumnjičeni upravljao i u pretresu njegovog stana pronašla oko 35 grama praha za koji se sumnja da je heroin, oko pet grama praha za koji se sumnja da je kokain i manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

M. Z. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu.