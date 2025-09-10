IZAŠAO IZ ZATVORA, PA LIKVIDIRAN SA 14 HITACA ISPRED ZGRADE: Miloš se sklonio na Ledine, pa brutalno ubijen
MILOŠ Pešić izrešetan je sa 14 hitaca u automobilu ispred zgrade u kojoj je živeo, samo nekoliko meseci nakon što je odslužio kaznu zatvora zbog droge.
Miloš Pešić je nakon izlaska iz zatvora počeo da živi kod rođaka u stanu, u zgradi u kojoj oni iznajmljuju stanove uglavnom stranim državljanima. Mislio je da tu lokaciju niko od njegovih neprijatelja nije znao.
Debeo dosije Miloša Pešića
Prema nezvaničnim saznanjima, Miloš Pešić, koji je upucan 14 puta ispred zgrade na Ledinama, proveo je 13 godina u zatvoru.
On je više puta osuđivan zbog različitih dela. Šest puta je osuđen zbog krađe, teške krađe i razbojništva, a poslednji put je bio u zatvoru zbog trgovine drogom.
Prema nezvaničnim saznanjima, Pešić je poslednji put osuđen 2023. godine, kada ga je sudija Drugog osnovnog suda poslao na robiju u trajanju od 2 godine i 8 meseci.
Kako se nezvanično saznaje, on je izašao iz zatvora krajem 2024. godine, samo nekoliko meseci pre nego što je likvidiran.
- Miloš je izašao iz zatvora nekoliko meseci pre nego što je ubijen. Bio je u konfliktu sa mnogim kriminalcima, zbog toga se preselio kod rođaka na Ledine. Verovao je da je tamo bezbedan i da ga niko neće pronaći. Samo je najbližim prijateljima otkrio svoju lokaciju.
Konflikt u kafiću na Ledinama zbog devojke
Samo mesec dana pre brutalnog ubistva, Miloš Pešić imao je konflikt sa jednim muškarcem u kafiću na Ledinama. Kako se nezvanično saznaje, ubijeni je napao muškarca, navodno zbog devojke.
- On je došao u lokal gde mu je radila devojka. Njoj je prilazio neki dečko danima unazad, za šta je saznao Miloš. Otišao je u kafić na Ledinama i tamo ga je zatekao. Maltretirao ga je i tukao pred svima, nakon čega je seo u kola odvezao se. Muškarac ga iz straha nije prijavio policiji - otkriva izvor.
U Zemunu je važio za nasilnika
Inače, ubijeni Miloš Pešić odrastao je i živeo je u Zemunu veći deo života. On je, navodno, odlučio da se preseli na Ledine jer je po izlasku iz zatvora čuo da mu se u Zemunu sprema "sačekuša".
Prema tvrdnjama izvora, Pešić je, navodno, jedno vreme bio i pripadnik "Zemunskog klana", ali je bio u sukobu sa mnogobrojnim Zemuncima zbog svog "bahatog" ponašanja.
Pojedine komšije rekle su nam da veruju da je ubistvo dobro osmišljeno i da je ranjeni Miloš P. očigledno bio meta.
- Neko ga je verovatno pratio i znao sve o njemu. Bio im je meta. Ispred zgrade se uvek parkira dosta automobila, i svaki put različiti, pa niko od nas ne obraća pažnju ko dolazi i kada. Kažu da se neki automobil parkirao i kružio oko zgrade. Navodno, to je bio ubica koji je komšiju izrešetao - rekao nam je tada stanar ovog naselja.
Prema rečima stanara, policija je posle ubistva na Ledinama blokirala čitavu zgradu i njima je neko vreme bilo zabranjeno da izlaze napolje. Kad je policija dozvolila da napuste stanove sišli su iz zgrade i zatekli jezive scene.
