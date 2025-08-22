UHAPŠEN RAZBOJNIČKI TROJAC: Napali devojku (20),uzeli joj novac i auto
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa PU Šabac i PU Novi Pazar, kao i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su H. M. (22), V. T. (22) i A. D. (20) zbog osnova sumnje da su izvršili razbojništvo.
Oni se sumnjiče da su 14. avgusta ove godine, u stanu u Ulici kralja Milutina, upotrebom biber spreja i fizičke snage, kao i pretnjom pištoljem, od oštećene A.K.(20) oteli 1.600 evra i ključeve od automobila.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Trojka je saslušana, a V.T. i D.A. su odlučili da se brane ćutanjem. N.M. je izneo odbranu u kojoj je delimično priznao "radnje izvršenja krivičnog dela".
Tužilaštvo je predložilo da se osumnjičenima odredi pritvor, zbog okolnosti,koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)