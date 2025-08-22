UHAPŠEN RAZBOJNIČKI TROJAC: Napali devojku (20),uzeli joj novac i auto

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa PU Šabac i PU Novi Pazar, kao i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su H. M. (22), V. T. (22) i A. D. (20) zbog osnova sumnje da su izvršili razbojništvo.

Z. Grumić

Oni se sumnjiče da su 14. avgusta ove godine, u stanu u Ulici kralja Milutina, upotrebom biber spreja i fizičke snage, kao i pretnjom pištoljem, od oštećene A.K.(20) oteli 1.600 evra i ključeve od automobila.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Trojka je saslušana, a V.T. i D.A. su odlučili da se brane ćutanjem. N.M. je izneo odbranu u kojoj je delimično priznao "radnje izvršenja krivičnog dela".

Tužilaštvo je predložilo da se osumnjičenima odredi pritvor, zbog okolnosti,koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.